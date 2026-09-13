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INEC Releases Final List of Candidates for 109 Senatorial Seats

By Adamu Abubakar Isa
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The Nigerian Senate, also known as the “Red Chamber”.

ABUJA, Nigeria – The Independent National Electoral Commission (INEC) has published the comprehensive final list of candidates cleared to contest seats in the Senate of the Federal Republic of Nigeria ahead of the general election scheduled for January 16, 2027, setting the stage for intense parliamentary battles across all 109 senatorial districts, the electoral body announced in Abuja on Sunday, September 13, 2026.

The definitive statutory publication, authenticated by the Secretary to the Commission, Rose Oriaran-Anthony, follows the formal conclusion of candidate nomination, substitution, and judicial dispute resolution processes conducted across the 36 states and the Federal Capital Territory.

Okay News reports that the released register confirms high-stakes legislative contests featuring incumbent parliamentary principal officers, former state governors, returning legislators, and prominent opposition coalition figures.

Among the headline contests, Senate President Godswill Akpabio of the All Progressives Congress seeks re-election in Akwa Ibom North West, where he faces Patience Christopher Ibanga Obot Akpabio of the African Democratic Congress and Patty Etete Inemeh of the National Democratic Congress.

In Kano North, Deputy Senate President Barau I. Jibrin defends his seat under the APC against ADC candidate Shehu Kudawa Saleh, while Senate Chief Whip Orji Uzor Kalu headlines the APC ticket in Abia North against ADC contender Okoronkwo Ikechukwu Bishop Godswill and PDP candidate Jude Udeachara.

The North Central zone features a marquee clash in Kogi Central, where incumbent PDP Senator Natasha Akpoti-Uduaghan faces former Kogi State Governor Yahaya Bello of the APC, while in Delta North, former Delta State Governor and 2023 vice-presidential candidate Ifeanyi Arthur Okowa flies the APC flag against Victor Onyekachi Ochei of the NDC.

In Kaduna Central, human rights activist and former federal lawmaker Senator Shehu Sani returns to the ballot on the APC platform to challenge incumbent Senator Lawal Adamu Usman of the ADC, while in Yobe East, incumbent Governor Mai Mala Buni enters the legislative fray on the APC ticket against ADC candidate Kawu Kale.

Below is the complete official list of senatorial candidates cleared across the 109 senatorial districts nationwide:

1. Abia North: APC: Kalu Orji Uzor | ADC: Okoronkwo Ikechukwu Bishop Godswill | NDC: Nkole Uko Ndukwe | PDP: Udeachara Jude

2. Abia Central: APC: Atuma Emeka | ADC: Austine Okwudiri Akobundu | NDC: Nkechi Nwaogu | PDP: Ogu Bob

3. Abia South: APC: Ikonne Prince Paul | ADC: Isiguzor Chukwuemeka Victor | NDC: Enyinna Kasarachi Michael | PDP: Onuoha Ishmael Chinyere | LP: Enyinnaya Abaribe

4. Adamawa North: APC: Umaru Ahmadu | ADC: Iya Umar | NDC: Abubakar Rabiu | PDP: Lawan Mohammed Ribado

5. Adamawa South: APC: Tangwami Felix Bilishan | ADC: Binos Dauda Yaroe | NDC: Peter Fwa Barata | PDP: Ahmed Hassan

6. Adamawa Central: APC: Salihu Mustapha | ADC: Ibrahim Mustapha | NDC: Ahmed Abdullahi Musa | PDP: Attahamohammed Ibrahim

7. Akwa Ibom North East: APC: Bassey Aniekan Etim | ADC: Sunday Etim Umoren | NDC: Afia Ekere S. | PDP: Udobang Cletus Kufre

8. Akwa Ibom North West: APC: Akpabio Godswill | ADC: Akpabio Patience Christopher Ibanga Obot | NDC: Inemeh Patty Etete | PDP: No Candidate

9. Akwa Ibom South: APC: Akpan Ekong Sampson | ADC: Louis Paul Udoh | NDC: Frank Okon Daniel | PDP: Isong Etim

10. Anambra North: APC: Nnalue Chimzobam Kingsley | ADC: Udedibia Sunday Ikenna | NDC: Nwoye Tony Okechukwu | PDP: Oliatachinenye Edith

11. Anambra Central: APC: Ekwunife Uche Lilian | ADC: Nwobu Geoffery Ndubuisi | NDC: Umeh Victor Chukwunonyelum | PDP: Ughamadu Lawrence Chijioke

12. Anambra South: APC: Benson-Oraelosi Chibuogwu Maryanne | ADC: Anagwu Fredrick Emeka | NDC: Onunkwo Ebuka Josephat | PDP: Nwosu Ikechukwu Samben

13. Bauchi South: APC: Shehu Yakubu Abdullahi | ADC: Garba Dahiru | NDC: No Candidate | PDP: Dabo Danjuma Adamu

14. Bauchi Central: APC: Misau Isah Hamma | ADC: Abdul Ahmed Ningi | NDC: No Candidate | PDP: Aliyu Bello

15. Bauchi North: APC: Baba Ibrahim Mohammed | ADC: Suleiman Mohammed Nazif | NDC: No Candidate | PDP: Adamu Abdulkadir

16. Bayelsa East: APC: Sunny-Golu Israel | ADC: Sylva Ngo Nathaniel | NDC: Tekenah Dau Kenny | PDP: Joseph Ateki Boabofa

17. Bayelsa Central: APC: Benson Friday Konbowei | ADC: Aistine Inei Asamaowei | NDC: Okoyareuben Boutuaowei | PDP: Akinaka Erepamo Richard

18. Bayelsa West: APC: Agbiki Fidelis | ADC: Ogola Christopher | NDC: Dickson Seriake Henry | PDP: Ebebi Onduakpo Polycarp

19. Benue North East: APC: Udende Emmanuel Memga | ADC: Tyough Robert Aondona | NDC: No Candidate | PDP: Unongo Thomas Tyolumun

20. Benue North West: APC: Zam Titus Tartenger | ADC: Tsegba Terngu | NDC: Utaan Conrad Terhide | PDP: Ortom Eunice Erdoo

21. Benue South: APC: Agbo Frances Ottah | ADC: Olofu David Adejo | NDC: Onjeh Daniel Donal | PDP: Moro Abba Patrick

22. Borno North: APC: Monguno Mohammed Tahir | ADC: Abdullahi Modu Kura | NDC: Abubakar Tijjani | PDP: Kareto Mohammed Abdullah

23. Borno Central: APC: Lawan Kaka Shehu | ADC: Baba Gana Zannah | NDC: Abdulkadir Fema | PDP: Kyari Alhaji Grema

24. Borno South: APC: Ndume Mohammed Ali | ADC: Idris Mamman Gatumbwa | NDC: Kwajafailliya Habu | PDP: Apaguaminu Mallum

25. Cross River North: APC: Jarigbe Jarigbe Agom | ADC: Ugbong Casmir | NDC: Ake Abuashe Grace | PDP: No Candidate

26. Cross River Central: APC: Ewa Oden Ibiang | ADC: Akin Rickett | NDC: Ewa Bassey Eko | PDP: John Ifere

27. Cross River South: APC: Ekpenyong Asuquo | ADC: Edet Joseph | NDC: Egwu Egwu Arong | PDP: Inyang Florence

28. Delta Central: APC: Dafinone Ede Omueya | ADC: Ewhrudjakpor Benjamin | NDC: Omo-Agege Ovie Augustine | PDP: Arhagba Ighogbedjere

29. Delta North: APC: Okowa Ifeanyi Arthur | ADC: Ogoliegbune Valentine Chibuzor | NDC: Ochei Victor Onyekachi | PDP: Ogannah Onyeama Austyn

30. Delta South: APC: Joel-Onowakpo Thomas Ewomazino | ADC: No Candidate | NDC: Adhekpukoli Elo | PDP: Otuaro Kingley Burutu

31. Ebonyi North: APC: Nwebonyi Onyeka Peter | ADC: Ikeria Chibuike Solomon | NDC: Nwite James N. | PDP: Opoke Sunday Andrew

32. Ebonyi Central: APC: Eze Kenneth Emeka | ADC: Ugo Maginus Kel | NDC: Odoh Benard Ifeanyi | PDP: Ngwuta Elechi Christopher

33. Ebonyi South: APC: Ani Anthony Okorie | ADC: Silas Joseph Onu | NDC: Ndubuisi Emmanuel C. | PDP: Nwachi Maria Ude

34. Edo North: APC: Oshiomhole Adams | ADC: Aruna Abubakari | NDC: Oisamoje Maria Evuarherhe | PDP: Momoh-Dejih Bashir Eugine

35. Edo Central: APC: Ikpea Joseph | ADC: Okonofua Herberta Inemezele | NDC: Inemezele Ikpea Igiagbe Joseph | PDP: No Candidate

36. Edo South: APC: Ogbeide-Ihama Omoregie | ADC: Iduoriyekemwen Matthew Aigbuhuenze | NDC: Epelle-Asemota Bridgitte | PDP: Ojediamen Benjamin Ehichioya

37. Ekiti North: APC: Oguntoye Ayobami Samuel | ADC: Ayeni Funso | NDC: Oguntoye Ayobami Samuel | PDP: No Candidate

38. Ekiti Central: APC: Bamidele Opeyemi | ADC: Akinyemi Victor Babafemi | NDC: Omolayotaiwo Oluwagbenga | PDP: Fatuyi-Olajuyigbe Monica Adesola

39. Ekiti South: APC: Adaramodu Adeyemi Raphael | ADC: Kolawole Job Nathaniel | NDC: No Candidate | PDP: Ayeni Oyeolabisi

40. Enugu East: APC: Chukwu Kelvin | ADC: Idoko Mechika | NDC: Asadu Patrick Oziokoja | PDP: Ukwueke Kingsley

41. Enugu West: APC: Ngwu Osita | ADC: Ani Juliet Nkechi | NDC: Eneh Kingsley Uchenna | PDP: Amadi Dennis

42. Enugu North: APC: Asogwa Ikeje Israel | ADC: Chika Idoko Emmanuel | NDC: Asadu Patrick Oziokoja | PDP: Ezeme Nestor Chika

43. Federal Capital Territory (FCT): APC: Philip Tanimu Aduda | ADC: Ireti Kingibe | NDC: Austen Peters-Pam Iyabode Amanda | PDP: Angulu Bako

44. Gombe North: APC: Yahaya Muhammed Inuwa | ADC: Mustapha Mohammed Aliyu | NDC: Mohammed Dukku | PDP: Dankwambo Ibrahim Hassan

45. Gombe Central: APC: Mohammed Ahmed | ADC: Idris Audu Umar | NDC: Kabiru Mohammed | PDP: Hammadu Aliyu

46. Gombe South: APC: Hamma Tabitha | ADC: Mela Audu Nunghe | NDC: Amos Bulus Kilawangs | PDP: Siyako Anthony Yaro

47. Imo East: APC: Uzodinma Ezebuihe Anayochukwu | ADC: Ofoegbu Uchenna Daniel | NDC: Onyeagocha Uchechukwu | PDP: Madumere Prince Eze

48. Imo West: APC: Uzodinma Goodhope Odidika | ADC: Iwuchukwu Vincent Ogadinma Nnabugo | NDC: Nwogu Nze Ndieze | PDP: Onyereri Chukwudi Victor Jones

49. Imo North: APC: Ndubueze Patrick Chiwuba | ADC: Ibekwe Nkiru | NDC: Omegara Mathew | PDP: Ejiogu Micheal Duru

50. Jigawa South-West: APC: Ibraheem Sani Garba | ADC: Ahmed Isah Dutse | NDC: Aminu Mustapha | PDP: Suleiman Abba

51. Jigawa North-East: APC: Madori Ahmed Abdulhamid Malam Ali | ADC: Muhammad Ubali Shitu | NDC: No Candidate | PDP: Salisu Mamuda

52. Jigawa North-West: APC: Hussaini Babangida Uba | ADC: Ahmed Mahmud Gumel | NDC: Sabo Salisu | PDP: Abdullahi Aminu Taura

53. Kaduna North: APC: Yero Mukhtar Ramalan | ADC: Khalid Ibrahim Mustapha | NDC: Sha’aban Mohammad Turad | PDP: Ahmed Abdullahi Zubairu

54. Kaduna Central: APC: Sani Shehu | ADC: Lawal Adamu Usman | NDC: Adamu Haruna | PDP: Ibrahim Usman

55. Kaduna South: APC: Marshall Sunday Katung | ADC: Godfrey Ali Gaiya | NDC: No Candidate | PDP: Gumbari Joseph Mataimaki

56. Kano Central: APC: Shekarau Ibrahim | ADC: Samaila Abdullahi Mukhtar | NDC: Yusuf Nasiru Gawuna | PDP: Sankara Nafiu Danladi

57. Kano North: APC: Barau I. Jibrin | ADC: Saleh Shehu Kudawa | NDC: Usman Sunusi Danbatta | PDP: Sagir Abdulkadir Ahmad

58. Kano South: APC: Kawa Suleiman Abdurrahaman | ADC: Baba Aminu Zubair | NDC: Ibrahim Kassim Bataiya | PDP: Isa Umar Sambo

59. Katsina North: APC: Yahaya Nasir | ADC: Lawal Sani | NDC: Yahaya Aminu | PDP: Daura Umar Dauda

60. Katsina Central: APC: Abubakar Sadiq Yar’Adua | ADC: Lawal Sani | NDC: No Candidate | PDP: Abdulaziz Amina Lawal Rafindadi

61. Katsina South: APC: Dandutse Muntari Mohammed | ADC: Lawal Umar | NDC: Hussain Ishaq Suleim | PDP: Bawa Rabiu

62. Kebbi North: APC: Adamu Muhammad Aliero | ADC: Mera Ibrahim Mohammed | NDC: Abdurrahaman Aliyu | PDP: Mukhtar Mohammed Tafarki

63. Kebbi Central: APC: Adamu Mohammed Aleiro | ADC: Aminu Bande | NDC: Umar Yarotela | PDP: Andarai Haruna Saidu

64. Kebbi South: APC: Muhammed Ja’afaru Ngaski | ADC: Maidoki Garba Musa | NDC: Hassan Mustapha | PDP: Abubakar Hamza

65. Kogi Central: APC: Bello Yahaya | ADC: Ogembe Salau Ahmed | NDC: Salau Muritala Audu | PDP: Natasha Akpoti-Uduaghan

66. Kogi East: APC: Ameh Erico Joseph | ADC: Abubakar Aminu Suleiman | NDC: Ameh Peter Ojonugwa | PDP: Muhammed Abdullahi

67. Kogi West: APC: Karimi Sunday | ADC: Musa Ibrahim Ahmadu | NDC: Fatosa Olumuyiwa Adedokun | PDP: Yusuf Ayo Tajudeen

68. Kwara Central: APC: Abdulrazaq Abdulrahaman | ADC: Abdulahi Risikat Motunrayo | NDC: Suleiman Abdulrasheed Olufemi Omoda | PDP: Saliu Mustapha

69. Kwara North: APC: Umar Sadiq | ADC: Bala Taoheed Usman | NDC: Gana Thomas Audu | PDP: Kolo Baba Jiya

70. Kwara South: APC: Adewoye Olalekan | ADC: Oyedepo Iyiola | NDC: Oni Samuel Omoniyi | PDP: Popoola Adekeye Lekan Saheed

71. Lagos Central: APC: Sanni Eshilokun Wasiu Olatunji | ADC: Abayomi Idowu Omotayo | NDC: Johnson Lawrence Adeniyi Oladipupo | PDP: Dakova-Vaughan Kolawole David

72. Lagos East: APC: Abiru Adetokunbo Mukhail | ADC: Moshood Babatunde Olanrewaju | NDC: Adebanjo Adeola Damilola | PDP: Adeniji Victorin

73. Lagos West: APC: Adebule Idiat Oluranti | ADC: Bello Owolabi Hafis | NDC: Salvador Adegoke Moshood | PDP: Phillips Adebiyi Abiodun

74. Nasarawa North: APC: Sule Abdullahi | ADC: Victor Affiku Tsaku | NDC: Danladi James | PDP: Madaki Benbella Anthony

75. Nasarawa West: APC: Haruna Dauda | ADC: Umar Musa Galadima | NDC: Adamu Auta Umar Farouq | PDP: Kaura Danlami Kefas

76. Nasarawa South: APC: Abdul Ibrahim Baba | ADC: Hassan Abubakar Nalaraba | NDC: Baba Ayinwulu | PDP: Agbo-Omeri Mike

77. Niger East: APC: Musa Mohammed Sani | ADC: Ahmed Mohammed Mukhtar | NDC: Bawa John Agmada | PDP: No Candidate

78. Niger North: APC: Bello Abubakar Sani | ADC: Abdullahi Shehu Mohammed | NDC: Bawa Joshua Nuhu | PDP: Abdullahi Yahaya

79. Niger South: APC: Idris Mohammed Sani | ADC: Umar Danjuma Emimaru | NDC: Sadiq Mohammed Rabiu | PDP: Jiya Peter Ndalikali

80. Ogun Central: APC: Salisu Shuaibu Afolabi | ADC: Samuel Oluwafemi Abiodun-Oni | NDC: George-Taylor Oluwadurotimi | PDP: Obasanjo Iyabo

81. Ogun East: APC: Abiodun Adedapo Olusegun | ADC: Adebanjo Babatunde Olalekan | NDC: Shokoya Adewale Oluwasegun | PDP: Omotayo Oluwafemi Abdulhameed

82. Ogun West: APC: Ojugbele Jimo Olusola | ADC: Olanrewaju Abdul-Lateef Ajani | NDC: Abioro Itunu | PDP: Ogunola Babatunde

83. Ondo North: APC: Ipinsagba Olajide Emmanuel | ADC: Foluso Mayowa Felix Adefemi | NDC: Daodu Babatunde Olumayokun | PDP: Adenekan Olateru Olagbegi

84. Ondo Central: APC: Adegbonmire Adeniyi Ayodele | ADC: Akinyelure Patrick Ayo | NDC: Falaiye Olugbenga Akinwale | PDP: No Candidate

85. Ondo South: APC: Kekemeke Duerimini Isaacs | ADC: Tofowomo Gbadamosi Tola | NDC: Nejo Myson Adeyemi | PDP: Oyerinmade Mathew Oye

86. Osun Central: APC: Adegoke Rasheed Adekunle | ADC: Olaoye Akeem | NDC: Oduyemi Morenikeji Nathaniel | PDP: Fadeyi Olubiyi Oluwole | Accord: Ganiyu Ayobami Olaoluwa

87. Osun East: APC: Fadahunsi Francis Adenigba | ADC: Babatunde Olaniyi Loye | NDC: Derin-Ologbenla Charles Adewale | PDP: No Candidate | Accord: Fadipe Ibukun Isola

88. Osun West: APC: Ogunbiyi Akinade Akanmu | ADC: Oriolowo Adelere | NDC: Ayoola Alaba | PDP: No Candidate | Accord: Oyewumi Kamorudeen Olalere

89. Oyo Central: APC: Akintunde Yunus Abiodun | ADC: Kamil Akinlabi | NDC: Salawu Akeem | PDP: Olunloyo Ayobami Akinyode

90. Oyo North: APC: Ogunesan Hannah Olawumi | ADC: Agoro Lanre Adehirah | NDC: Ojekunle Abigail Olanike | PDP: Adeoye Beulah Olufemi Ayodeji

91. Oyo South: APC: Oseni Abasi Aderemi | ADC: Lukman Adeola Adetunji | NDC: Abdulateef Gbolagade | PDP: Adeleke Kehinde Saheed

92. Plateau North: APC: Mwadkwon Simon Davou | ADC: Rose Bitrus Mwanti | NDC: Bature Musa Jonathan | PDP: Gwottson Dalyop

93. Plateau Central: APC: Kasuwa Bitrus David | ADC: Yusuf Bello | NDC: Yusuf Ishaku | PDP: Goliath Timothy

94. Plateau South: APC: Lalong Simon Bako | ADC: Solomon Selcap Dalung | NDC: Kefas Peter Kefas Dandam | PDP: Shekarau Johnbull

95. Rivers East: APC: Onyesoh Allwell Iheacho | ADC: Agwor Samuel Ndubuisi | NDC: Okwuwolu Wolu Ekelechi Benjamin | PDP: Anele Akor Wisdom

96. Rivers South-East: APC: Osarosaka Ebenezer Erewari | ADC: Ikuru Tele Betram | NDC: Abiante Awaji-Inombek | PDP: Nwogu Olaka

97. Rivers West: APC: Obuah Amechi Felix | ADC: Otto Josiah | NDC: Ogbobula Isaac | PDP: Job Vincent

98. Sokoto North: APC: Wamakko Aliyu Magatakarda | ADC: Maishinko Mani Katami | NDC: Abubakar Mainasara Sani | PDP: Maccido Ahmed

99. Sokoto East: APC: Tukur Muhammad | ADC: Hassan Muhammad | NDC: Ummar Maisalati | PDP: Umar Abubakar

100. Sokoto South: APC: Abdullahi Ibrahim Danbaba | ADC: Yabo Faruk Malami | NDC: Tanimu Bodinga | PDP: Yusuf Dahiru

101. Taraba North: APC: Lau Shuaibu Isa | ADC: Maigari Kasimu Bello | NDC: Bandawa Anfani | PDP: Bubajoda Hilkiah

102. Taraba Central: APC: Manu Haruna | ADC: Ahmadu Benni Umaru Salim | NDC: Nyan-Ganji Gilbert Gills | PDP: Iliyasu Goje

103. Taraba South: APC: Aliyu Yusuf | ADC: Afiniki Yarima | NDC: Ezekiel Yakubu Ambo | PDP: Istifanus Musa

104. Yobe North: APC: Lawan Ahmad Ibrahim | ADC: Imamuddeen Ahmad Abubakar Talba | NDC: No Candidate | PDP: Abubakar Chigari

105. Yobe East: APC: Buni Mai Mala | ADC: Kale Kawu | NDC: No Candidate | PDP: Mustapha Maigoro

106. Yobe South: APC: Bomai Ibrahim Mohammed | ADC: Gambo Jajere Baba | NDC: Hassan Mohammed | PDP: Hamma Ibrahim Barde

107. Zamfara North: APC: Sahabi Ya’u | ADC: Shehu Rafi | NDC: Nasiru Garba | PDP: Musa Hanafi Moriki

108. Zamfara Central: APC: Bilbis Ikra Aliyu | ADC: Abubakar Atiku Sale | NDC: Ibrahim Sanusi | PDP: Bala Sanusi

109. Zamfara West: APC: Abdulaziz Yari | ADC: Ibrahim Mikailu Barau | NDC: Abdullahi Hassan Anka | PDP: Lawal Faru

The commission emphasized that with candidate clearance completed, registered political parties are cleared to embark on nationwide legislative campaigns in strict compliance with the Electoral Act, as the nation prepares for the parliamentary vote.

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About the author

Adamu Abubakar Isa
Adamu Abubakar Isa Reporter

Adamu Abubakar Isa is a digital journalist, law graduate, and media strategist specializing in data-driven storytelling, graphic design, and modern newsroom workflows.

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